Но создание их и использование очень сильно отличается. И путаница с их внешним видом часто приводит к тому что разработав, к примеру, календарный план – его называют планом-графиком проекта. Чтобы убрать подмену понятий в управлении проектом давайте разбираться.

Что лучше календарный план или план-график?

Давайте для начала разберемся «по понятиям», что же такое календарный план проекта, а что такое план-график:

Календарный план проекта - перечень задач с указанием дат начала и окончания.

План-график – перечень зависимых между собой задач с указанной датой начала и окончания.

Отличие в словах «зависимых между собой». И на первый взгляд кажется, что это незначительное отличие, но именно оно делает возможны или невозможным использования большого количества методов управления сроками проекта.

Кажется, что в планировании ничего сложного нет и нужно просто указать перечень задач и задать даты, когда можно начать выполнять те или иные задачи. То есть сделать обычный календарный план проекта. Сделать его можно в таблице MS Word, MS Excel или даже на картинке MS PowerPoint. Но что делать проектному менеджеру если заказчик требует продукт проекта быстрее и его не устраивают сроки и даты. Можем, конечно, "на бумаге" поменять так как хочет заказчик, а на самом деле выполнять как получится. Тогда в чем тут управление? Зачем нужны менеджеры и руководители? Управления нет, а значит просто стоит не мешать исполнителям работать.

Безусловно руководители и менеджеры нужны так как мы, как и исполнители, даем тоже свой продукт - готовим решения, которые ожидают получить все заинтересованные стороны. И заказчика, и поставщика, и подрядчика, и руководство нашей компании. Мы должны качественно спланировать, и что не менее важно, качественно перепланировать план проекта, если что-то изменилось. И без разработки плана-графика проекта, то есть наглядной модели, где учтены все связи и ограничения невозможно справиться с этой задачей. А календарный план — это только внешний фасад нашего плана-графика. Построить красивый фасад, но не построить дом, можно быстро, но бесполезно.

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