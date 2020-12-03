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Календарный план VS План-график проекта

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Уточним сразу календарный план проекта и план-график проекта это два разных понятия. Можно смешивать главное не путать

Но создание их и использование очень сильно отличается. И путаница с их внешним видом часто приводит к тому что разработав, к примеру, календарный план – его называют планом-графиком проекта. Чтобы убрать подмену понятий в управлении проектом давайте разбираться.

Календарный план VS План-график проекта

Что лучше календарный план или план-график?

Давайте для начала разберемся «по понятиям», что же такое календарный план проекта, а что такое план-график:

  • Календарный план проекта - перечень задач с указанием дат начала и окончания. 
  • План-график – перечень зависимых между собой задач с указанной датой начала и окончания.

Отличие в словах «зависимых между собой». И на первый взгляд кажется, что это незначительное отличие, но именно оно делает возможны или невозможным использования большого количества методов управления сроками проекта. 

Кажется, что в планировании ничего сложного нет и нужно просто указать перечень задач и задать даты, когда можно начать выполнять те или иные задачи. То есть сделать обычный календарный план проекта.  Сделать его можно в таблице MS Word, MS Excel или даже на картинке MS PowerPoint. Но что делать проектному менеджеру если заказчик требует продукт проекта быстрее и его не устраивают сроки и даты. Можем, конечно, "на бумаге" поменять так как хочет заказчик, а на самом деле выполнять как получится. Тогда в чем тут управление? Зачем нужны менеджеры и руководители? Управления нет, а значит просто стоит не мешать исполнителям работать.

Безусловно руководители и менеджеры нужны так как мы, как и исполнители, даем тоже свой продукт - готовим решения, которые ожидают получить все заинтересованные стороны. И заказчика, и поставщика, и подрядчика, и руководство нашей компании. Мы должны качественно спланировать, и что не менее важно, качественно перепланировать план проекта, если что-то изменилось. И без разработки плана-графика проекта, то есть наглядной модели, где учтены все связи и ограничения невозможно справиться с этой задачей. А календарный план — это только внешний фасад нашего плана-графика. Построить красивый фасад, но не построить дом, можно быстро, но бесполезно.

Научиться разрабатывать планы-графики проектов Вы сможете, пройдя онлайн-курс MS Project Pro. Практикующие консультанты с компании oberemokii.com покажут, как быстро и качественно спланировать проект и как удобно им управлять в MS Project Professional.

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Автор:

Оберемок Иван Иванович

Тренер-консультант, кандидат технических наук по управлению проектами, сертифицированный специалист IPMA LEVEL (B), проводит тренинги по управлению проектами и использованию MS Project, консультирует по управлению проектами

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